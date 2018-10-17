Большую партию золотых слитков нашли в посылке во Львовской области

"Львовские таможенники обнаружили в почтовом отправлении 8 слитков золота стоимостью 1,8 млн гривен, скрытые в краске", - говорится в сообщении.



Как отметили в Фискальной службе, отправление направлялось из Великобритании в адрес гражданки Украины.



Стоит отметить, что все слитки изготовлены по банковской форме, имеют пробирные клейма 999.9, общий вес брутто обнаруженного товара составляет 1,64 кг.



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По факту обнаружения драгоценного металла принимаются меры по документированию нарушения таможенных правил.



Напомним, харьковские таможенники нашли слитки золота в дамской сумочке.