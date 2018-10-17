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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 64636 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 116998 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 124986 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 164797 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 151790 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 139979 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 130202 просмотра

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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 178204 просмотра

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7 марта, 06:35 • 118284 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141790 просмотра

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Большую партию золотых слитков нашли в посылке во Львовской области

Большую партию золотых слитков нашли в посылке во Львовской области

Киев  •  УНН

 • 9829 просмотра

КИЕВ. 17 октября. УНН. На Львовской таможне в почтовой посылке обнаружено 8 слитков золота. Об этом в Facebook сообщает пресс-служба ГФС, передает УНН.

"Львовские таможенники обнаружили в почтовом отправлении 8 слитков золота стоимостью 1,8 млн гривен, скрытые в краске", - говорится в сообщении.

Как отметили в Фискальной службе, отправление направлялось из Великобритании в адрес гражданки Украины.

Стоит отметить, что все слитки изготовлены по банковской форме, имеют пробирные клейма 999.9, общий вес брутто обнаруженного товара составляет 1,64 кг.

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По факту обнаружения драгоценного металла принимаются меры по документированию нарушения таможенных правил.

Напомним, харьковские таможенники нашли слитки золота в дамской сумочке.

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