Большую партию золотых слитков нашли в посылке во Львовской области
Киев • УНН
КИЕВ. 17 октября. УНН. На Львовской таможне в почтовой посылке обнаружено 8 слитков золота. Об этом в Facebook сообщает пресс-служба ГФС, передает УНН.
"Львовские таможенники обнаружили в почтовом отправлении 8 слитков золота стоимостью 1,8 млн гривен, скрытые в краске", - говорится в сообщении.
Как отметили в Фискальной службе, отправление направлялось из Великобритании в адрес гражданки Украины.
Стоит отметить, что все слитки изготовлены по банковской форме, имеют пробирные клейма 999.9, общий вес брутто обнаруженного товара составляет 1,64 кг.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Скифское золото" находится в музее Амстердама - Мининформполитикы
По факту обнаружения драгоценного металла принимаются меры по документированию нарушения таможенных правил.
Напомним, харьковские таможенники нашли слитки золота в дамской сумочке.