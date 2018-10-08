Харківські митники знайшли злитки золота у дамській сумочці
Київ • УНН
КИЇВ. 8 жовтня. УНН. На митному посту "Харків-пасажирський" правоохоронці знайшли у сумочці пасажирки поїзда п'ять злитків золота. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-центр Державної фіскальної служби України.
"Під час проведення митного контролю потягу сполученням "Кривий Ріг – Дніпро – Москва" громадянка України заявила про відсутність заборонених або обмежених до переміщення предметів. Але в ході подальшого огляду в її дамській сумочці було виявлено 5 злитків золота вагою 76 грам", – йдеться в повідомленні.
Як пояснили фіскали, такими діями пасажирка порушила вимоги Постанови Правління Національного банку України від 27.05.2008 №148 "Про переміщення готівки та банківських металів через митний кордон України".
На правопорушницю склали протокол про порушення митних правил за статтею 472 Митного кодексу України.
Нагадаємо, електромеханік поїзда "Москва – Кишинів" намагався приховано перевезти через кордон 50 банок червоної ікри.