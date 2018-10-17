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Велику партію золотих злитків знайшли у посилці на Львівщині

Київ • УНН

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КИЇВ. 17 жовтня. УНН. На Львівській митниці у поштовій посилці виявлено 8 злитків золота. Про це у Facebook повідомляє прес-служба ДФС, передає УНН.

"Львівські митники виявили у поштовому відправленні 8 злитків золота вартістю 1,8 млн гривень, приховані у фарбі", - йдеться у повідомленні.

Як зазначили у Фіскальній службі, відправлення направлялося з Великобританії на адресу громадянки України.

Варто зазначити, що всі злитки виготовлені за банківською формою, мають пробірні клейма 999.9, загальна вага брутто виявленого товару складає 1,64 кг.

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За фактом виявлення дорогоцінному металу вживаються заходи щодо документування порушення митних правил.

Нагадаємо, харківські митники знайшли злитки золота у дамській сумочці.

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