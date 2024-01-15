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Великобритания направит 20 тысяч военных для учений НАТО в Европе

Киев  •  УНН

15 январь 2024, 03:55  •  8713 просмотра

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Британия отправит 20 000 военнослужащих для службы по всей Европе.

В первой половине 2024 года 20 тысяч военнослужащих Британии направят для службы по всей Европе для участия в учениях Steadfast Defender 24. Об этом сообщили в Минобороны Великобритании, передает УНН.

Детали

В учениях Вооруженные силы Великобритании присоединятся к тысячам военнослужащих из 31 страны-члена НАТО и Швеции, которые действуют во многих странах.

Соединенное Королевство будет использовать самые современные истребители и самолеты наблюдения, военные корабли и подводные лодки Королевского флота, а также полный спектр возможностей армии - от логистики до бронетанковой техники и сил специальных операций.

Сегодня я могу объявить, что Соединенное Королевство отправит около 20 000 военнослужащих для участия в одном из крупнейших развертываний НАТО со времен окончания холодной войны. Все увидят, как наши военные объединятся с коллегами из 30 стран НАТО и Швеции, обеспечивая жизненно важную гарантию против угрозы Путина

сказал министр обороны Британии Грант Шаппс.

Напомним,

Недавно премьер-министр Британии Риши Сунак объявил, что Лондон увеличит поддержку Украины до 3,19 миллиарда долларов.

Британия предоставит больше оружия Украине - Грант Шаппс30 октябрь 2023, 20:21 • 38316 просмотров

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

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