Великобритания направит 20 тысяч военных для учений НАТО в Европе
Киев • УНН
Британия отправит 20 000 военнослужащих для службы по всей Европе.
В первой половине 2024 года 20 тысяч военнослужащих Британии направят для службы по всей Европе для участия в учениях Steadfast Defender 24. Об этом сообщили в Минобороны Великобритании, передает УНН.
Детали
В учениях Вооруженные силы Великобритании присоединятся к тысячам военнослужащих из 31 страны-члена НАТО и Швеции, которые действуют во многих странах.
Соединенное Королевство будет использовать самые современные истребители и самолеты наблюдения, военные корабли и подводные лодки Королевского флота, а также полный спектр возможностей армии - от логистики до бронетанковой техники и сил специальных операций.
Сегодня я могу объявить, что Соединенное Королевство отправит около 20 000 военнослужащих для участия в одном из крупнейших развертываний НАТО со времен окончания холодной войны. Все увидят, как наши военные объединятся с коллегами из 30 стран НАТО и Швеции, обеспечивая жизненно важную гарантию против угрозы Путина
Напомним,
Недавно премьер-министр Британии Риши Сунак объявил, что Лондон увеличит поддержку Украины до 3,19 миллиарда долларов.
Британия предоставит больше оружия Украине - Грант Шаппс30 октябрь 2023, 20:21 • 38316 просмотров
Великобритания направит 20 тысяч военных для учений НАТО в Европе
Британия отправит 20 000 военнослужащих для службы по всей Европе.
Остину, возможно, понадобится дополнительное пребывание в клинике - Белый дом
Координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Джон Кирби отметил, что между президентом Байденом и госпитализированным главой Пентагона поддерживается постоянная связь.
Госбезопасность Бельгии предупредила о новых методах шпионажа России и Китая
Кардинальные изменения в международных отношениях побудили Россию изменить тактику. В течение многих лет Россия оперировала разведчиками под дипломатическим прикрытием.
Reuters: правительство Китая покупают чипы Nvidia несмотря на запрет США
Исследовательские институты искусственного интеллекта Китая и университеты приобрели партии полупроводников Nvidia (NVDA. O), экспорт которых США запретил в Китай.
В Бельгии арестован 19-летний подозреваемый в террористическом заговоре против израильтян
Прокуратура не предоставила подробностей предполагаемого плана нападения или мотивов мужчины.
В Турции израильского футболиста исключили из команды и начали следствие за поддержку Израиля
Совет директоров футбольного клуба "Антальяспор" исключил Сагива Йехезкеля из состава команды, объяснив это тем, что спортсмен "совершил действия против национальных ценностей" Турции.
Россияне атаковали беспилотником авто полиции на Херсонщине
В результате российского удара незначительные травмы получил 50-летний полицейский, автомобиль получил повреждения, отметили в полиции.
В центре Белгорода установили укрытие из бетона
В центре российского Белгорода власти установили железобетонное модульное сооружение для защиты от обстрелов.
Bild: Германия готовится к вооруженному конфликту против России
В НАТО готовятся к возможному нападению страны-агрессора России на восточный фланг. Это следует из секретного документа немецкого бундесвера, который оказался в распоряжении Bild.
По меньшей мере 11 человек погибли в Рио-де-Жанейро из-за сильных дождей
Причиной гибели людей стали оползни и удары током от оборвавшихся проводов городской электросети.