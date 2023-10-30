Британия предоставит больше оружия Украине - Грант Шаппс
Киев • УНН
Киев. 31 октября. УНН. Британия предоставит больше военной помощи Украине и объединит союзников, чтобы дать Киеву все необходимое для победы. Об этом заявил министр обороны Британии Грант Шапс, передает УНН.
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«Путин надеется, что мир забудет о насущной необходимости поддержать Украину. Великобритания никогда не позволит этому случиться – мы окажем больше военной поддержки и объединим наших союзников, чтобы Украина получила то, что ей нужно для победы», — написал Грант Шаппс в социальной сети Х (бывший Twitter).
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Добавим
11 октября стало известно, что Украина получит от Британии зенитные установки Terrahawk Paladin.