Британия предоставит больше оружия Украине - Грант Шаппс

Цитата

«Путин надеется, что мир забудет о насущной необходимости поддержать Украину. Великобритания никогда не позволит этому случиться – мы окажем больше военной поддержки и объединим наших союзников, чтобы Украина получила то, что ей нужно для победы», — написал Грант Шаппс в социальной сети Х (бывший Twitter).

ЧИТАЙТЕ также: Давайте не забывать об Украине: глава Минобороны Британии обратился к США на фоне событий в Израиле

Добавим

11 октября стало известно, что Украина получит от Британии зенитные установки Terrahawk Paladin.