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Україна отримає від Британії зенітні установки Terrahawk Paladin

Україна отримає від Британії зенітні установки Terrahawk Paladin

Київ • УНН

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КИЇВ. 11 жовтня. УНН. Британський уряд схвалив виділення Україні військової допомоги, до якої увійдуть стаціонарні зенітні установки MSI-DS Terrahawk Paladin. Про це повідомив міністр оборони Сполученого Королівства Гран Шаппс, пише УНН.

Деталі

Зазначається, що було підписано остаточний контракт із раніше оголошеного пакету засобів протиповітряної оборони IFU, згідно з яким Україні буде надано понад 70 мільйонів фунтів стерлінгів, включаючи MSI-DS Terrahawk Paladin, платформу, яка може відстежувати і знищувати безпілотники, та захищати критичну інфраструктуру.

Характеристики MSI-DS Terrahawk

• Діапазон ураження: до 7 кілометрів;
• Висота ураження: до 4 кілометрів;
• Тип наведення: лазерне;
• Вартість: близько 1 мільйона доларів за одиницю.

Крім того, вона проста в експлуатації та обслуговуванні, що спрощує її використання в польових умовах.

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