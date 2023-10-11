Україна отримає від Британії зенітні установки Terrahawk Paladin

Деталі

Зазначається, що було підписано остаточний контракт із раніше оголошеного пакету засобів протиповітряної оборони IFU, згідно з яким Україні буде надано понад 70 мільйонів фунтів стерлінгів, включаючи MSI-DS Terrahawk Paladin, платформу, яка може відстежувати і знищувати безпілотники, та захищати критичну інфраструктуру.

Характеристики MSI-DS Terrahawk

• Діапазон ураження: до 7 кілометрів;

• Висота ураження: до 4 кілометрів;

• Тип наведення: лазерне;

• Вартість: близько 1 мільйона доларів за одиницю.

Крім того, вона проста в експлуатації та обслуговуванні, що спрощує її використання в польових умовах.

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