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Украина получит от Британии зенитные установки Terrahawk Paladin

Украина получит от Британии зенитные установки Terrahawk Paladin

Киев • УНН

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КИЕВ. 11 октября. УНН. Британское правительство одобрило выделение Украине военной помощи, в которую войдут стационарные зенитные установки MSI-DS Terrahawk Paladin. Об этом сообщил министр обороны Соединенного Королевства Гран Шапс, пишет УНН.

Детали

Отмечается, что был подписан окончательный контракт из ранее объявленного пакета средств противовоздушной обороны IFU, согласно которому Украине будет предоставлено более 70 миллионов фунтов стерлингов, включая MSI-DS Terrahawk Paladin, платформу, которая может отслеживать и уничтожать беспилотники, и защищать критическую инфраструктуру.

Характеристики MSI-DS Terrahawk

• диапазон поражения: до 7 километров;
• высота поражения: до 4 километров;
• тип наведения: лазерное;
• Стоимость: около 1 миллиона долларов за единицу.

Кроме того, он прост в эксплуатации и обслуживании, что упрощает его использование в полевых условиях.

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