Британія оголосить про новий пакет допомоги Україні

Деталі

Цей пакет допомоги містить засоби для розмінування, обслуговування техніки та зміцнення оборони для захисту ключових об'єктів української інфраструктури.

Цитата

«Під час мого нещодавнього візиту до Києва я запевнив президента Зеленського у тому, що Британія незмінно підтримує Україну та її найнагальніші потреб. Сьогодні я з гордістю оголошую, що Британія разом із нашими союзниками виконує цю обіцянку, уклавши нові контракти на постачання Україні найважливіших систем ППО», — йдеться у заяві.

Доповнення

Допомога Україні буде надано коштом Міжнародного фонду для України (IFU), який Британія запустила спільно з Данією у 2022 році. Очікується, що Шаппс зробить заяву на засіданні контактної групи по Україні у штаб-квартирі НАТО у Брюсселі.

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