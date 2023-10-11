Британія оголосить про новий пакет допомоги Україні
Київ • УНН
КИЇВ. 11 жовтня. УНН. Міністр оборони Сполученого Королівства Грант Шаппс у середу, 11 жовтня, оголосить про новий пакет військової допомоги Україні на суму понад 100 млн фунтів стерлінгів. Про це йдеться на офіційному сайті Міністерство оборони Сполученого Королівства, передає УНН.
Деталі
Цей пакет допомоги містить засоби для розмінування, обслуговування техніки та зміцнення оборони для захисту ключових об'єктів української інфраструктури.
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«Під час мого нещодавнього візиту до Києва я запевнив президента Зеленського у тому, що Британія незмінно підтримує Україну та її найнагальніші потреб. Сьогодні я з гордістю оголошую, що Британія разом із нашими союзниками виконує цю обіцянку, уклавши нові контракти на постачання Україні найважливіших систем ППО», — йдеться у заяві.
Доповнення
Допомога Україні буде надано коштом Міжнародного фонду для України (IFU), який Британія запустила спільно з Данією у 2022 році. Очікується, що Шаппс зробить заяву на засіданні контактної групи по Україні у штаб-квартирі НАТО у Брюсселі.
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