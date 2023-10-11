Британия объявит о новом пакете помощи Украине
Киев • УНН
Киев. 11 октября. УН. Министр обороны Соединенного Королевства Грант Шапс в среду, 11 октября, объявит о новом пакете военной помощи Украине на сумму более 100 млн фунтов стерлингов. Об этом говорится на официальном сайте Министерство обороны Соединенного Королевства, передает УНН.
Детали
Этот пакет помощи содержит средства для разминирования, обслуживания техники и укрепления обороны для защиты ключевых объектов украинской инфраструктуры.
Цитата
«Во время моего недавнего визита в Киев я заверил президента Зеленского в том, что Британия неизменно поддерживает Украину и ее самые насущные потребности. Сегодня я с гордостью объявляю, что Британия вместе с нашими союзниками выполняет это обещание, заключив новые контракты на поставку Украине важнейших систем ПВО», — говорится в заявлении.
Дополнение
Помощь Украине будет предоставлена за счет Международного фонда для Украины (IFU), который Великобритания запустила совместно с Данией в 2022 году. Ожидается, что Шаппс сделает заявление на заседании контактной группы по Украине в штаб-квартире НАТО в Брюсселе.
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