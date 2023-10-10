Завтра США оголосять новий пакет допомоги Україні на 200 млн доларів: що туди увійде?

Деталі

Зазначається, що Пентагон продовжує надати свій арсенал зброї Україні, попри те, що Конгрес виключив нову допомогу для України з тимчасового бюджету.

За попередніми даними, новий пакет зброї від США містить:



зброю для протиповітряної оборони, таку як ракета AIM-9 Sidewinder,



артилерійські боєприпаси для високомобільних артилерійських ракетних систем (HIMARS),



протитанкові ракети TOW



155-мм і 105-мм снаряди.



Сюди також входять боєприпаси для стрілецької зброї, підривні боєприпаси для подолання російських перешкод, засоби боротьби з безпілотниками та засоби радіоелектронної боротьби.

Контекст

Це вже 48-й випадок, коли США скористалися президентськими повноваженнями щодо скорочення військової частини, щоб забезпечити українську армію обладнанням із американських запасів.

З початку неспровокованого вторгнення Росії в лютому 2022 року США надали Україні близько 44 мільярдів доларів допомоги в сфері безпеки.

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Пентагон має близько 5 мільярдів доларів із схваленого Конгресом фінансування військової допомоги Україні після того, як у червні Пентагон виявив, що він переоцінив вартість зброї, поставленої в Україну, приблизно на 6 мільярдів доларів.