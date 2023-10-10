Завтра США оголосять новий пакет допомоги Україні на 200 млн доларів: що туди увійде?
Київ • УНН
КИЇВ. 10 жовтня. УНН. За словами американських чиновників, Сполучені Штати у середу оголосять про виділенні Україні нового пакета військової допомоги на 200 мільйонів доларів. Про це пише Голос Америки, передає УНН.
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Зазначається, що Пентагон продовжує надати свій арсенал зброї Україні, попри те, що Конгрес виключив нову допомогу для України з тимчасового бюджету.
За попередніми даними, новий пакет зброї від США містить:
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- зброю для протиповітряної оборони, таку як ракета AIM-9 Sidewinder,
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- артилерійські боєприпаси для високомобільних артилерійських ракетних систем (HIMARS),
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- протитанкові ракети TOW
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- 155-мм і 105-мм снаряди.
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Сюди також входять боєприпаси для стрілецької зброї, підривні боєприпаси для подолання російських перешкод, засоби боротьби з безпілотниками та засоби радіоелектронної боротьби.
Контекст
Це вже 48-й випадок, коли США скористалися президентськими повноваженнями щодо скорочення військової частини, щоб забезпечити українську армію обладнанням із американських запасів.
З початку неспровокованого вторгнення Росії в лютому 2022 року США надали Україні близько 44 мільярдів доларів допомоги в сфері безпеки.
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Пентагон має близько 5 мільярдів доларів із схваленого Конгресом фінансування військової допомоги Україні після того, як у червні Пентагон виявив, що він переоцінив вартість зброї, поставленої в Україну, приблизно на 6 мільярдів доларів.