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Завтра США оголосять новий пакет допомоги Україні на 200 млн доларів: що туди увійде?

Завтра США оголосять новий пакет допомоги Україні на 200 млн доларів: що туди увійде?

Київ • УНН

 • 382987 перегляди

КИЇВ. 10 жовтня. УНН. За словами американських чиновників, Сполучені Штати у середу оголосять про виділенні Україні нового пакета військової допомоги на 200 мільйонів доларів. Про це пише Голос Америки, передає УНН.

Деталі

Зазначається, що Пентагон продовжує надати свій арсенал зброї Україні, попри те, що Конгрес виключив нову допомогу для України з тимчасового бюджету.

За попередніми даними, новий пакет зброї від США містить:

  • зброю для протиповітряної оборони, таку як ракета AIM-9 Sidewinder,
  • артилерійські боєприпаси для високомобільних артилерійських ракетних систем (HIMARS),
  • протитанкові ракети TOW
  • 155-мм і 105-мм снаряди.

Сюди також входять боєприпаси для стрілецької зброї, підривні боєприпаси для подолання російських перешкод, засоби боротьби з безпілотниками та засоби радіоелектронної боротьби.

Контекст

Це вже 48-й випадок, коли США скористалися президентськими повноваженнями щодо скорочення військової частини, щоб забезпечити українську армію обладнанням із американських запасів.

З початку неспровокованого вторгнення Росії в лютому 2022 року США надали Україні близько 44 мільярдів доларів допомоги в сфері безпеки.

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Пентагон має близько 5 мільярдів доларів із схваленого Конгресом фінансування військової допомоги Україні після того, як у червні Пентагон виявив, що він переоцінив вартість зброї, поставленої в Україну, приблизно на 6 мільярдів доларів.

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