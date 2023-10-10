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Завтра США объявят новый пакет помощи Украине на 200 млн долларов: что туда войдет?

Завтра США объявят новый пакет помощи Украине на 200 млн долларов: что туда войдет?

Киев • УНН

 • 382987 просмотра

Киев. 10 октября. УН. По словам американских чиновников, Соединенные Штаты в среду объявят о выделении Украине нового пакета военной помощи на 200 миллионов долларов. Об этом пишет Голос Америки, передает УНН.

Детали

Отмечается, что Пентагон продолжает предоставить свой арсенал оружия Украине, несмотря на то, что Конгресс исключил новую помощь для Украины из временного бюджета.

По предварительным данным, новый пакет оружия от США содержит:

  • оружие для противовоздушной обороны, такое как ракета AIM-9 Sidewinder,
  • артиллерийские боеприпасы для Высокомобильных артиллерийских ракетных систем (HIMARS),
  • противотанковые ракеты TOW
  • 155-мм и 105-мм снаряды.

Сюда также входят боеприпасы для стрелкового оружия, подрывные боеприпасы для преодоления российских препятствий, средства борьбы с беспилотниками и средства радиоэлектронной борьбы.

Контекст

Это уже 48-й случай, когда США воспользовались президентскими полномочиями по сокращению воинской части, чтобы обеспечить украинскую армию оборудованием из американских запасов.

С начала неспровоцированного вторжения России в феврале 2022 года США предоставили Украине около 44 миллиардов долларов помощи в сфере безопасности.

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Пентагон имеет около 5 миллиардов долларов из одобренного Конгрессом финансирования военной помощи Украине после того, как в июне Пентагон обнаружил, что он переоценил стоимость оружия, поставленного в Украину, примерно на 6 миллиардов долларов.

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