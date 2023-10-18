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Давайте не забувати про Україну: глава Міноборони Британії звернувся до США на тлі подій в Ізраїлі

Київ • УНН

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КИЇВ. 18 жовтня. УНН. Міністр оборони Великої Британії Грант Шаппс закликав США не відводити очей від вторгнення росії в Україну та тлі конфлікту між Ізраїлем та ХАМАС. Про це він повідомив в інтерв’ю POLITICO, пише УНН.

Давайте не забувати про Україну: глава Міноборони Британії звернувся до США на тлі подій в Ізраїлі

Цитата

«Давайте не забувати про Україну», – сказав Шаппс. «Дуже важливо, щоб ми також зосередили увагу світу на цьому. Ми можемо це зробити. Ми можемо зосередитися як на Європі, так і на Близькому Сході одночасно».

Деталі

В інтерв’ю під час візиту до Вашингтона Шаппс чітко зазначив, що було б катастрофою, якби «швидка» криза на Близькому Сході дозволила Заходу забути про необхідність підтримки Київа.

Також, коментуючи ситуацію з тим, що новий пакет допомоги США Україні було призупинено, Шаппс сказав, що буде виступати перед законодавцями США з аргументами на підтримку України та зазначив, що всі мають розуміти, що не можна спустити з рук такому тирану, як путіну вторгнення до свого демократичного сусіда, тому що інші в усьому світі прийдуть до висновків, що вони можуть робити те саме.

Нагадаємо

США все ж таки оголоcили новий пакет допомоги Україні на 200 млн доларів. 

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: США виділять майже 700 млн дол. на модернізацію українських портів і пунктів пропуску - Кубраков

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