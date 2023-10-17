США виділять майже 700 млн дол. на модернізацію українських портів і пунктів пропуску - Кубраков
Київ • УНН
КИЇВ. 17 жовтня. УНН. Сполучені Штати планують виділити майже 700 млн доларів на модернізацію українських портів, пунктів пропуску і залізниці. Про це повідомив міністр інфраструктури України Олександр Кубраков після зустрічі зі спецпредставницею США Пенні Пріцкер, пише УНН.
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"Маємо модернізувати українські пункти пропуску, порти та залізницю. Це покращить логістику та збільшить експортну спроможність. США планують надати для цього майже $700 млн" – йдеться у повідомленні.
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За словами Кубракова, під час зустрічі з американськими урядовцями, також обговорювались питання необхідності надходження інвестицій у відновлення постраждалих унаслідок російських обстрілів енергетичної мережі та муніципальної інфраструктури.
Він підкреслив, що актуальним залишається питання розмінування та розвитку агросектору. Усі ці сфери мають бути готові до приватної ініціативи та капіталу.
Міністр також зазначив, що вже створено спільну робочу групу з напрацювання моделі співпраці для переходу до реалізації конкретних проєктів.
"Готовий обговорювати кожен цент американської допомоги та інвестиції. Упевнений, що підзвітність і прозорість процесів мотивуватимуть приватний сектор долучитися до масштабних процесів відновлення", - резюмував Кубраков.
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