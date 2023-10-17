США выделят почти 700 млн долл. на модернизацию украинских портов и пунктов пропуска - Кубраков

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"Должны модернизировать украинские пункты пропуска, порты и железную дорогу. Это улучшит логистику и увеличит экспортную способность. США планируют предоставить для этого почти $700 млн" – говорится в сообщении.

Детали

По словам Кубракова, во время встречи с американскими чиновниками, также обсуждались вопросы необходимости поступления инвестиций в восстановление пострадавших в результате российских обстрелов энергетической сети и муниципальной инфраструктуры.

Он подчеркнул, что актуальным остается вопрос разминирования и развития агросектора. Все эти сферы должны быть готовы к частной инициативе и капиталу.

Министр также отметил, что уже создана совместная рабочая группа по наработке модели сотрудничества для перехода к реализации конкретных проектов.

"Готов обсуждать каждый цент американской помощи и инвестиции. Уверен, что подотчетность и прозрачность процессов будут мотивировать частный сектор присоединиться к масштабным процессам восстановления", - резюмировал Кубраков.

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