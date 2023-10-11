США оголоcили новий пакет допомоги Україні на 200 млн доларів: що туди увійшло

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За даними Пентагону, це вже 48-й транш обладнання, яке адміністрація Байдена надає Україні із запасів Міністерства оборони США з серпня 2021 року. Цей пакет включає додаткові засоби протиповітряної оборони, протитанкову зброю та інше обладнання, щоб допомогти Україні протистояти триваючій агресивній війні росії.

"Сполучені Штати залишаються відданими співпраці з членами Альянсу та партнерами, щоб надати Україні можливості для задоволення її безпосередніх потреб на полі бою в найближчій перспективі, і адміністрація Байдена закликає Конгрес виконати свої зобов’язання перед народом України, передавши додаткове фінансування для забезпечення України продовжує мати все необхідне для захисту від жорстокої війни за вибором росії. Безпекова допомога Україні – це розумна інвестиція в нашу національну безпеку. Це допомагає запобігти більшому конфлікту в регіоні та стримати потенційну агресію деінде, одночасно зміцнюючи нашу базу оборонної промисловості та створюючи висококваліфіковані робочі місця для американського народу", - йдеться у повідомленні оборонного відомства США.

Можливості в цьому пакеті, оціненому в 200 мільйонів доларів США, включають:

1. Ракети протиповітряної оборони AIM-9M;

2. Обладнання протидії безпілотним авіаційним системам (c-UAS);

3. Додаткові боєприпаси для ракетно-артилерійських систем високої мобільності (HIMARS);

4. Артилерійські снаряди калібру 155 мм і 105 мм;

5. Високоточні авіаційні боєприпаси;

6. Засоби радіоелектронної боротьби;

7. Трубчасті ракети з оптичним відстеженням і дротовим наведенням (TOW);

8. ПТРК АТ-4;

9. Стрілецька зброя та понад 16 мільйонів патронів до стрілецької зброї;

10. Підривні боєприпаси для подолання перешкод; і

11. Запасні частини, навчальна амуніція, технічне та інше польове обладнання.

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