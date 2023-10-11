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США объявили новый пакет помощи Украине на 200 млн долларов: что туда вошло

США объявили новый пакет помощи Украине на 200 млн долларов: что туда вошло

Киев • УНН

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КИЕВ. 11 октября. УНН. Сегодня Министерство обороны США объявило о дополнительной помощи по безопасности для удовлетворения критических потребностей Украины в сфере безопасности и обороны. Его стоимость оценивают в 200 млн долларов, передает УНН со ссылкой на сообщение Пентагона.

Детали

По данным Пентагона, это уже 48-й транш оборудования, которое администрация Байдена предоставляет Украине из запасов Министерства обороны США с августа 2021 года. Этот пакет включает в себя дополнительные средства противовоздушной обороны, противотанковое оружие и другое оборудование, чтобы помочь Украине противостоять продолжающейся агрессивной войне россии.

"Соединенные Штаты по-прежнему привержены сотрудничеству с членами Альянса и партнерами, чтобы предоставить Украине возможности для удовлетворения ее непосредственных потребностей на поле боя в ближайшей перспективе, и администрация Байдена призывает Конгресс выполнить свои обязательства перед народом Украины, передав дополнительное финансирование для обеспечения Украины продолжает иметь все необходимое для защиты от жестокой войны по выбору россии. Помощь Украине – это разумная инвестиция в нашу национальную безопасность. Это помогает предотвратить больший конфликт в регионе и обуздать потенциальную агрессию в других местах, одновременно укрепляя нашу базу оборонной промышленности и создавая высококвалифицированные рабочие места для американского народа", - говорится в заявлении Министерства обороны США.

Возможности в этом пакете, оцененном в 200 миллионов долларов США, включают:

1. ракеты противовоздушной обороны AIM-9M;
2. оборудование противодействия беспилотным авиационным системам (c-UAS);
3. дополнительные боеприпасы для ракетно-артиллерийских систем высокой мобильности (HIMARS);
4. артиллерийские снаряды калибра 155 мм и 105 мм;
5. высокоточные авиационные боеприпасы;
6. средства радиоэлектронной борьбы;
7. трубчатые ракеты с оптическим отслеживанием и проводным наведением (TOW);
8. ПТРК АТ-4;
9. стрелковое оружие и более 16 миллионов патронов к стрелковому оружию;
10. подрывные боеприпасы для преодоления препятствий; 
11. запасные части, учебная амуниция, техническое и другое полевое оборудование.

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