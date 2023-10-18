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Давайте не забывать об Украине: глава Минобороны Британии обратился к США на фоне событий в Израиле

Киев • УНН

 • 265706 просмотра

КИЕВ. 18 октября. УНН. Министр обороны Великобритании Грант Шаппс призвал США не отводить глаз от вторжения россии в Украину и на фоне конфликта между Израилем и ХАМАС. Об этом он сообщил в интервью POLITICO, пишет УНН.

Давайте не забывать об Украине: глава Минобороны Британии обратился к США на фоне событий в Израиле

Цитата

«Давайте не забывать об Украине», – сказал Шаппс. «Очень важно, чтобы мы также сосредоточили внимание мира на этом. Мы можем это сделать. Мы можем сосредоточиться как на Европе, так и на Ближнем Востоке одновременно».

Детали

В интервью во время визита в Вашингтон Шаппс четко отметил, что было бы катастрофой, если бы «скорый» кризис на Ближнем Востоке позволил Западу забыть о необходимости поддержки Киева.

Также, комментируя ситуацию с тем, что новый пакет помощи США Украине был приостановлен, Шаппс сказал, что будет выступать перед законодателями США с аргументами в поддержку Украины и отметил, что все должны понимать, что нельзя спустить с рук такому тирану, как путин вторжение в своего демократического соседа, потому что другие во всем мире придут к выводам, что они могут делать то же самое.

Напомним

США все же объявили новый пакет помощи Украине на 200 млн долларов. 

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