Британія надасть більше зброї Україні – Грант Шаппс
Київ • УНН
КИЇВ. 31 жовтня. УНН. Британія надасть більше військової допомоги Україні та об'єднає союзників, щоб дати Києву все необхідне для перемоги. Про це заявив міністр оборони Британії Грант Шаппс, передає УНН.
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«Путін сподівається, що світ забуде про нагальну потребу підтримати Україну. Велика Британія ніколи не дозволить цьому статися – ми надамо більше військової підтримки та об’єднаємо наших союзників, щоб Україна отримала те, що їй потрібно для перемоги», — написав Грант Шаппс у соціальній мережі Х (колишній Twitter).
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Додамо
11 жовтня стало відомо, що Україна отримає від Британії зенітні установки Terrahawk Paladin.