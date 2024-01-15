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Велика Британія направить 20 тисяч військових для навчань НАТО в Європі

Велика Британія направить 20 тисяч військових для навчань НАТО в Європі

Київ • УНН

 • 27632 перегляди

Британія відправить 20 000 військовослужбовців для служби по всій Європі.

У першій половині 2024 року 20 тисяч військовослужбовців Британії направлять для служби по всій Європі для участі в навчаннях Steadfast Defender 24. Про це повідомили у Міноборони Великої Британії, передає УНН.

Деталі

У навчаннях Збройні сили Великої Британії приєднаються до тисяч військовослужбовців із 31 країни-члена НАТО та Швеції, які діють у багатьох країнах.

Сполучене Королівство використовуватиме найсучасніші винищувачі та літаки спостереження, військові кораблі та підводні човни Королівського флоту, а також повний спектр можливостей армії – від логістики до бронетанкової техніки та сил спеціальних операцій.

Сьогодні я можу оголосити, що Сполучене Королівство відправить близько 20 000 військовослужбовців для участі в одному з найбільших розгортань НАТО з часів закінчення холодної війни. Усі побачать, як наші військові об’єднаються з колегами із 30 країн НАТО та Швеції, забезпечуючи життєво важливу гарантію проти загрози Путіна

сказав міністр оборони Британії Грант Шаппс.

Нагадаємо

Нещодавно прем'єр-міністр Британії Ріші Сунак оголосив, що Лондон збільшить підтримку України до 3,19 мільярда доларів.

Британія надасть більше зброї Україні – Грант Шаппс30.10.23, 22:21 • 39134 перегляди

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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