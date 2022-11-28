Большой адронный коллайдер остановили для экономии энергии
Киев • УНН
КИЕВ. 28 ноября. УНН. Европейская организация по ядерным исследованиям (ЦЕРН) остановила работу Большого адронного коллайдера раньше планового срока из-за риска нехватки энергии, сообщает "Радио Свобода", пишет УНН.
Детали
ЦЕРН анонсировала отключение коллайдера в конце сентября. Первоначально его собирались провести в декабре. Досрочная остановка коллайдера была согласована с поставщиком электроэнергии Electricite de France.
ЦЕРН также предупредила, что в 2023 году эксплуатацию адронного коллайдера сократят на 20 процентов.
"В свете глобального кризиса с энергоснабжением и и ростом цен, а также в рамках своей социальной ответственности ЦЕРН будет осуществлять меры, которые значительно снизят потребление энергии организацией в 2022 и 2023 годах",— указали в организации.
В частности, в ЦЕРН стали отключать уличное освещение по ночам, отсрочили на одну неделю запуск отопления.
Дополнение
ЦЕРН расположен на франко-швейцарской границе. Это один из крупнейших потребителей электроэнергии во Франции. The Wall Street Journal писала, что в пиковые часы ЦЕРН потребляет около трети объема энергии, необходимой для обеспечения Женевы - ближайшего города в Швейцарии.
Коллайдер планово отключают как минимум ежегодно, обычно это происходит зимой. Ранее в ЦЕРН допускали, что могут остановить работу Большого адронного коллайдера в случае необходимости.