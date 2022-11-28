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Великий адронний колайдер зупинили для економії енергії

Великий адронний колайдер зупинили для економії енергії

Київ • УНН

 • 1026797 перегляди

КИЇВ. 28 листопада. УНН. Європейська організація з ядерних досліджень (ЦЕРН) зупинила роботу Великого адронного колайдера раніше за плановий термін через ризик нестачі енергії, повідомляє "Радио Свобода", пише УНН.

Деталі

ЦЕРН анонсувала відключення колайдера наприкінці вересня. Спочатку його збиралися провести у грудні. Дострокову зупинку колайдера було погоджено з постачальником електроенергії Electricite de France. 

ЦЕРН також попередила, що у 2023 році експлуатацію адронного колайдера скоротять на 20 відсотків.

"У світлі глобальної кризи з енергопостачанням та зростанням цін, а також у межах своєї соціальної відповідальності ЦЕРН здійснюватиме заходи, які значно знизять споживання енергії організацією у 2022 та 2023 роках",— вказали в організації.

Зокрема, у ЦЕРН стали відключати вуличне освітлення ночами, відстрочили на один тиждень запуск опалення.

Доповнення

ЦЕРН розташований на франко-швейцарському кордоні. Це один із найбільших споживачів електроенергії у Франції. The Wall Street Journal писала, що в пікові години ЦЕРН споживає близько третини обсягу енергії, необхідної для забезпечення Женеви - найближчого міста у Швейцарії.

Колайдер планово відключають як мінімум щорічно, зазвичай це відбувається взимку. Раніше у ЦЕРН припускали, що можуть зупинити роботу Великого адронного колайдера у разі потреби.

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