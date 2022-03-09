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"Большая четверка" консалтинговых фирм прекращают деятельность в России и Беларуси

"Большая четверка" консалтинговых фирм прекращают деятельность в России и Беларуси

Киев • УНН

 • 125208 просмотра

КИЕВ. 9 марта. УНН. Четыре глобальные консалтинговые компании, которые называют “Большой четверкой” - Deloitte, Ernst & Young, KPMG и PricewaterhouseCoopers - прекращают сотрудничество с Россией и Беларусью на фоне вторжения РФ в Украину. Об этом сообщает УНН со ссылкой на CNN.

Детали

Компания Deloitte объявила о прекращении деятельности в России и Беларуси в понедельник, 7 марта. Вместо этого они обещают поддержать коллег, которые пострадают из-за этого решения. “Хотя мы знаем, что это правильное решение, оно повлияет на примерно 3000 специалистов Deloitte, которые работают в России и Беларуси. Как и другие, мы знаем, что наши российские и белорусские коллеги не имеют права голоса в действиях своего правительства”, - заявили они.

Ernst & Young сообщила, что изымет российскую практику со своей официальной глобальной сети, но позволит ей продолжить работу с клиентами в роли “независимой группы аудиторских и консалтинговых компаний”. "EY в России - это команда из 4700 профессионалов, которые работают в 9 городах страны. Компания находится на российском рынке более 30 лет”, - говорится в сообщении.

В KPMG International тоже заявили, что российские и белорусские фирмы оставят сеть. "KPMG насчитывает более 4500 сотрудников в России и Беларуси. Закончить рабочие отношения с работниками, часть из которых были с KPMG на протяжении десятилетий, невероятно трудно”, - заявили в компании.

Компания PricewaterhouseCoopers отметила, что стремится “осуществить упорядоченный переход для бизнеса, сосредотачиваясь на благосостоянии 3700 коллег из России”.

Другая крупная фирма, Accenture, также прекращает свой бизнес в России, поскольку “стоит вместе с народом Украины”. О решении объявили еще на прошлой неделе, а также поблагодарили почти 2300 российских коллег за сотрудничество.

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