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НАБУгейт: Офіс Генпрокурора відкрив кримінальне провадження проти детективів Кривоноса за незаконне прослуховування адвокатів
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"Велика четвірка" консалтингових фірм припиняють діяльність у Росії та Білорусі

"Велика четвірка" консалтингових фірм припиняють діяльність у Росії та Білорусі

Київ • УНН

 • 125213 перегляди

КИЇВ. 9 березня. УНН. Чотири глобальні консалтингові компанії, які називають “Великою четвіркою” - Deloitte, Ernst & Young, KPMG та PricewaterhouseCoopers - припиняють співпрацю з Росією і Білоруссю на тлі вторгнення РФ в Україну. Про це повідомляє УНН з посиланням на CNN.

Деталі

Компанія Deloitte оголосила про припинення діяльності в Росії та Білорусі у понеділок, 7 березня. Натомість вони обіцяють підтримати колег, що постраждають через це рішення. “Хоч ми знаємо, що це правильне рішення, воно вплине на приблизно 3000 спеціалістів Deloitte, які працюють у Росії та Білорусі. Як і інші, ми знаємо, що наші російські та білоруські колеги не мають права голосу в діях свого уряду”, - заявили вони.

Ernst & Young повідомила, що вилучить російську практику зі своєї офіційної глобальної мережі, але дозволить їй продовжити роботу з клієнтами у ролі “незалежної групи аудиторських та консалтингових компаній”. “EY в Росії – це команда з 4700 професіоналів, які працюють у 9 містах країни. Компанія перебуває на російському ринку понад 30 років”, – йдеться у повідомленні.

У KPMG International теж заявили, що російські та білоруські фірми залишать мережу. "KPMG налічує понад 4500 співробітників у Росії та Білорусі. Закінчити робочі відносини з працівниками, частина з яких були з KPMG протягом десятиліть, неймовірно важко”, – заявили в компанії.

Компанія PricewaterhouseCoopers зазначила, що прагне “здійснити впорядкований перехід для бізнесу, зосереджуючись на добробуті 3700 колег з Росії”.

Інша велика фірма, Accenture, також припиняє свій бізнес в Росії, оскільки “стоїть разом із народом України”. Про рішення оголосили ще минулого тижня, а також подякували майже 2300 російським колегам за співпрацю.

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