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Великобритания снимает часть карантинных ограничений

Великобритания снимает часть карантинных ограничений

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 18 сентября. УНН. Великобритания упрощает правила въезда в королевство. С 4 октября страны, в зависимости от эпидемической ситуации, будут считаться "открытыми" или "красными", система "светофора" отменяется. Об этом пишет УНН со ссылкой на Еuronews.

Детали

Для путешественников с "открытых" государств и полностью привитых одобренными в королевстве вакцинами, больше не нужно будет проходить тест на COVID-19 перед поездкой. Анализ придется сдать по прибытии. Снять часть ограничений позволил успех программы массовой вакцинации населения.

На пути к полной отмене ограничений находится Ирландия. Вероятно это может произойти 22 октября. По словам премьер-министра Михала Мартина, в республике привиты 90% взрослых, и это лучший показатель в странах ЕС.

Дополнение

По состоянию на 17 сентября в Великобритании зарегистрировано более 7,3 миллиона случаев COVID-19 и более 134 100 случаев смерти.

Великобритания была первой страной в мире, которая начала программу вакцинации.

По состоянию на 17 сентября в Великобритании было введено более 93,5 млн доз вакцины и более 66% населения были полностью вакцинированы.

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