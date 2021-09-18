Великобритания снимает часть карантинных ограничений
Киев • УНН
КИЕВ. 18 сентября. УНН. Великобритания упрощает правила въезда в королевство. С 4 октября страны, в зависимости от эпидемической ситуации, будут считаться "открытыми" или "красными", система "светофора" отменяется. Об этом пишет УНН со ссылкой на Еuronews.
Детали
Для путешественников с "открытых" государств и полностью привитых одобренными в королевстве вакцинами, больше не нужно будет проходить тест на COVID-19 перед поездкой. Анализ придется сдать по прибытии. Снять часть ограничений позволил успех программы массовой вакцинации населения.
На пути к полной отмене ограничений находится Ирландия. Вероятно это может произойти 22 октября. По словам премьер-министра Михала Мартина, в республике привиты 90% взрослых, и это лучший показатель в странах ЕС.
Дополнение
По состоянию на 17 сентября в Великобритании зарегистрировано более 7,3 миллиона случаев COVID-19 и более 134 100 случаев смерти.
Великобритания была первой страной в мире, которая начала программу вакцинации.
По состоянию на 17 сентября в Великобритании было введено более 93,5 млн доз вакцины и более 66% населения были полностью вакцинированы.