Велика Британія знімає частину карантинних обмежень

Деталі

Для мандрівників з "відкритих" держав і повністю щеплених схваленими в королівстві вакцинами, більше не потрібно буде проходити тест на COVID-19 перед поїздкою. Аналіз доведеться здати після прибуття. Зняти частину обмежень дозволив успіх програми масової вакцинації населення.

На шляху до повного скасування обмежень знаходиться Ірландія. Імовірно це може статися 22 жовтня. За словами прем'єр-міністра Міхала Мартіна, в республіці щеплені 90% дорослих, і це найкращий показник в країнах ЄС.

Доповнення

Станом на 17 вересня в Великій Британії зареєстровано понад 7,3 мільйона випадків COVID-19 і більше ніж 134 100 випадків смерті.

Велика Британія була першою країною в світі, яка розпочала програму вакцинації.

Станом на 17 вересня в Великій Британії було введено понад 93,5 мільйона доз вакцини і більше ніж 66% населення були повністю вакциновані.