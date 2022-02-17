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Великобритания предостерегает Москву от "признания Л/ДНР": Россия должна прекратить дестабилизирующее поведение

Киев • УНН

 • 27876 просмотра

КИЕВ. 17 февраля. УНН. Правительство Великобритании в четверг предостерегло Кремль от официального признания двух территорий Украины "Л/ДНР" через несколько дней после того, как российский парламент проголосовал за призыв к президенту Владимиру Путину сделать это. Об этом УНН пишет со ссылкой на заявление министра иностранных дел Великобритании.

Цитата

"Требование Думы к Владимиру Путину о признании Донецкой и Луганской областей Украины независимыми свидетельствует о вопиющем пренебрежении обязательствами России по Минским соглашениям", — говорится в заявлении министра иностранных дел Великобритании Лиз Трасс.

"Если бы эта просьба была принята, это стало бы дальнейшим посягательством на суверенитет и территориальную целостность Украины, сигнализировало бы об окончании Минского процесса и продемонстрировало бы решение России избрать путь конфронтации, а не диалога", — отметила Трасс.

"Мы призываем Россию прекратить свою модель дестабилизирующего поведения в отношении Украины и выполнять добровольно взятые на себя обязательства, включая Минские соглашения".

Дополнение

Во вторник российский парламент Дума проголосовала за обращение к Путину "признать независимость" двух украинских регионов на фоне напряженности в отношениях с Западом из-за наращивания Москвой войск вблизи.

Россия выдала паспорта сотням тысяч жителей "Л/ДНР".

Предложение Думы вызвало резкое осуждение со стороны Соединенных Штатов, а госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что это будет грубым нарушением международного права.

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