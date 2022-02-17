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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

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Велика Британія застерігає Москву від "визнання Л/ДНР": Росія має припинити дестабілізуючу поведінку

Велика Британія застерігає Москву від "визнання Л/ДНР": Росія має припинити дестабілізуючу поведінку

Київ • УНН

 • 27887 перегляди

КИЇВ. 17 лютого. УНН. Уряд Великої Британії в четвер застеріг Кремль від офіційного визнання двох територій України "Л/ДНР" через кілька днів після того, як російський парламент проголосував за заклик до президента Володимира Путіна зробити це. Про це УНН пише з посиланням на заяву міністра закордонних справ Великої Британії.

Цитата

"Вимога Думи до Володимира Путіна про визнання Донецької та Луганської областей України незалежними свідчить про кричущу зневагу зобов'язаннями Росії щодо Мінських угод", — йдеться у заяві міністра закордонних справ Великобританії Ліз Трасс.

"Якби це прохання було прийняте, це стало б подальшим посяганням на суверенітет та територіальну цілісність України, сигналізувало б про закінчення Мінського процесу і продемонструвало б рішення Росії обрати шлях конфронтації, а не діалогу", — зауважила Трасс.

"Ми закликаємо Росію припинити свою модель дестабілізуючої поведінки щодо України та виконувати добровільно взяті на себе зобов'язання, включаючи Мінські угоди".

Доповнення

У вівторок російський парламент Дума проголосувала за звернення до Путіна "визнати незалежність" двох українських регіонів на тлі напруженості у відносинах із Заходом через нарощування Москвою військ поблизу.

Росія видала паспорти сотням тисяч жителів "Л/ДНР".

Пропозиція Думи викликала різке засудження з боку Сполучених Штатів, а держсекретар Ентоні Блінкен заявив, що це буде грубим порушенням міжнародного права.

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