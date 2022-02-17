Велика Британія застерігає Москву від "визнання Л/ДНР": Росія має припинити дестабілізуючу поведінку
Київ • УНН
КИЇВ. 17 лютого. УНН. Уряд Великої Британії в четвер застеріг Кремль від офіційного визнання двох територій України "Л/ДНР" через кілька днів після того, як російський парламент проголосував за заклик до президента Володимира Путіна зробити це. Про це УНН пише з посиланням на заяву міністра закордонних справ Великої Британії.
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"Вимога Думи до Володимира Путіна про визнання Донецької та Луганської областей України незалежними свідчить про кричущу зневагу зобов'язаннями Росії щодо Мінських угод", — йдеться у заяві міністра закордонних справ Великобританії Ліз Трасс.
"Якби це прохання було прийняте, це стало б подальшим посяганням на суверенітет та територіальну цілісність України, сигналізувало б про закінчення Мінського процесу і продемонструвало б рішення Росії обрати шлях конфронтації, а не діалогу", — зауважила Трасс.
"Ми закликаємо Росію припинити свою модель дестабілізуючої поведінки щодо України та виконувати добровільно взяті на себе зобов'язання, включаючи Мінські угоди".
Доповнення
У вівторок російський парламент Дума проголосувала за звернення до Путіна "визнати незалежність" двох українських регіонів на тлі напруженості у відносинах із Заходом через нарощування Москвою військ поблизу.
Росія видала паспорти сотням тисяч жителів "Л/ДНР".
Пропозиція Думи викликала різке засудження з боку Сполучених Штатів, а держсекретар Ентоні Блінкен заявив, що це буде грубим порушенням міжнародного права.