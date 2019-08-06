Великобритания призвала пересмотреть решение о возвращении России в ПАСЕ
Киев • УНН
КИЕВ. 6 августа. УНН. Британская делегация в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) призвала пересмотреть решение о возвращении в организацию России из-за массовых задержаний демонстрантов на акциях протеста в Москве. Текст заявления опубликовал в своем Facebook постоянный представитель Великобритании в ПАСЕ Кристофер Ивон, передает УНН со ссылкой на Радио Свобода.
В заявлении, в частности, отмечается, что Россия не намерена выполнять свои обязательства и подчиняться стандартам ассамблеи. Великобритания также обвинила российские власти в нарушении Конвенции о правах человека.
Британская делегация выразила надежду, что ПАСЕ рассмотрит решение о возвращении России к работе в организации на сессии в сентябре.
Напомним, 26 июня Парламентская ассамблея Совета Европы согласилась вернуть делегацию России без санкций. После дебатов депутаты ПАСЕ отклонили все поправки, предложенные представителями Украины, Грузии, Великобритании, Латвии и других стран. В знак протеста зал заседаний ПАСЕ оставили делегации из Украины, Польши, Грузии, Латвии, Литвы, Эстонии и Словакии. Представители делегаций этих стран зачитали заявление о совместных действиях из-за кризиса в ПАСЕ. 1 июля до заявления присоединилась делегация Швеции.
После этого, делегация Великобритании присоединилась к странам, которые заявили о демарше в ПАСЕ из-за возвращения полномочий России в ассамблее.