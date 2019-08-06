Велика Британія закликала переглянути рішення про повернення Росії у ПАРЄ
Київ • УНН
КИЇВ. 6 серпня. УНН. Британська делегація у Парламентській асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) закликала переглянути рішення про повернення в організацію Росії через масові затримання демонстрантів на акціях протесту в Москві. Текст заяви опублікував у своєму Facebook постійний представник Великої Британії в ПАРЄ Крістофер Івон, передає УНН із посиланням на Радіо Свобода.
У заяві, зокрема, зазначається, що Росія не має наміру виконувати свої зобов’язання і підкорятися стандартам асамблеї. Британія також звинуватила російську владу у порушенні Конвенції про права людини.
Британська делегація висловила надію, що ПАРЄ розгляне рішення про повернення Росії до роботи в організації на сесії у вересні.
Нагадаємо, 26 червня Парламентська асамблея Ради Європи погодилася повернути делегацію Росії без жодних санкцій. Після дебатів депутати ПАРЄ відхилили всі поправки, запропоновані представниками України, Грузії, Великої Британії, Латвії та інших держав. На знак протесту залу засідань ПАРЄ залишили делегації з України, Польщі, Грузії, Латвії, Литви, Естонії і Словаччини. Представники делегацій цих країн зачитали заяву про спільні дії через кризу в ПАРЄ. 1 липня до заяви приєдналася делегація Швеції.
Після цього, делегація Великої Британії приєдналася до країн, які заявили про демарш в ПАРЄ через повернення повноважень Росії в асамблеї.