Великобритания в понедельник может объявить о предоставлении танков Challenger 2 для Украины

Детали

Как сообщают источники издания, Великобритания уже приняла положительное решение о предоставлении танков Украине и может объявить об этом в понедельник. То количество танков Challenger 2, которое планирует предоставить Соединенное Королевство, не имело бы существенной разницы на поле боя, но это был бы первый шаг для предоставления Украине танков.

В Киеве выразили надежду, что это откроет путь для Германии. В Европе есть более 2000 Leopard 2, которые находятся на вооружении в 13 странах, но по договорам купли-продажи необходимо согласие Берлина, прежде чем любую технику немецкого производства реэкспортировать в Украину.

Немецкие источники сообщили, что это решение остается сложным для правительства из-за наследия Второй мировой войны. Однако, что поможет канцлеру Олафу Шольцу, так это «другие страны-союзники, которые принимают подобные решения» по поставкам танков.

Напомним

На Даунинг-стрит впервые подтвердили, что британское правительство планирует предоставить Украине танки Challenger 2, чтобы помочь противодействовать российскому вторжению.