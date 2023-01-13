Великобритания в понедельник может объявить о предоставлении танков Challenger 2 для Украины
Киев • УНН
КИЕВ. 13 января. УНН. Великобритания вскоре может объявить о своих планах отправить Украине танки Challenger 2. Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на источники из украинской власти, передает УНН.
Детали
Как сообщают источники издания, Великобритания уже приняла положительное решение о предоставлении танков Украине и может объявить об этом в понедельник. То количество танков Challenger 2, которое планирует предоставить Соединенное Королевство, не имело бы существенной разницы на поле боя, но это был бы первый шаг для предоставления Украине танков.
В Киеве выразили надежду, что это откроет путь для Германии. В Европе есть более 2000 Leopard 2, которые находятся на вооружении в 13 странах, но по договорам купли-продажи необходимо согласие Берлина, прежде чем любую технику немецкого производства реэкспортировать в Украину.
Немецкие источники сообщили, что это решение остается сложным для правительства из-за наследия Второй мировой войны. Однако, что поможет канцлеру Олафу Шольцу, так это «другие страны-союзники, которые принимают подобные решения» по поставкам танков.
Напомним
На Даунинг-стрит впервые подтвердили, что британское правительство планирует предоставить Украине танки Challenger 2, чтобы помочь противодействовать российскому вторжению.