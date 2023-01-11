Велика Британія підтвердила, що планує надати Україні танки Challenger 2
Київ • УНН
КИЇВ. 11 січня. УНН. На Даунінг-стріт вперше підтвердили, що британський уряд планує надати Україні танки Challenger 2, щоб допомогти протидіяти російському вторгненню. Про це повідомляє Financial Times, передає УНН.
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Повідомляється, що британський премʼєр Ріші Сунак попросив міністра оборони Бена Уоллеса “працювати з партнерами” протягом найближчих тижнів, щоб просунутися “далі та швидше з нашою підтримкою Україні, включаючи надання танків”.
"Ми прискорюємо нашу підтримку України військовими технологіями наступного покоління, які допоможуть виграти цю війну. Очевидно, що бойові танки можуть надати українцям кардинальний потенціал", – сказав речник Даунінг-Стріт.
Нагадаємо
Президент Польщі Анджей Дуда під час спільного брифінгу з Президентами Литви Гітанасом Науседою та України Володимиром Зеленським у Львові заявив, що у Польщі вже є рішення про передачу Україні танкової роти німецьких “Leopard” у межах міжнародної коаліції.