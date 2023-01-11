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Велика Британія підтвердила, що планує надати Україні танки Challenger 2

Київ • УНН

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КИЇВ. 11 січня. УНН. На Даунінг-стріт вперше підтвердили, що британський уряд планує надати Україні танки Challenger 2, щоб допомогти протидіяти російському вторгненню. Про це повідомляє Financial Times, передає УНН.

Велика Британія підтвердила, що планує надати Україні танки Challenger 2

Деталі

Повідомляється, що британський премʼєр Ріші Сунак попросив міністра оборони Бена Уоллеса “працювати з партнерами” протягом найближчих тижнів, щоб просунутися “далі та швидше з нашою підтримкою Україні, включаючи надання танків”.

"Ми прискорюємо нашу підтримку України військовими технологіями наступного покоління, які допоможуть виграти цю війну. Очевидно, що бойові танки можуть надати українцям кардинальний потенціал", – сказав речник Даунінг-Стріт.

Нагадаємо

Президент Польщі Анджей Дуда під час спільного брифінгу з Президентами Литви Гітанасом Науседою та України Володимиром Зеленським у Львові заявив, що у Польщі вже є рішення про передачу Україні танкової роти німецьких “Leopard” у межах міжнародної коаліції.

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