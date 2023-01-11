Великобритания подтвердила, что планирует предоставить Украине танки Challenger 2
Киев • УНН
КИЕВ. 11 января. УНН. На Даунинг-стрит впервые подтвердили, что британское правительство планирует предоставить Украине танки Challenger 2, чтобы помочь противодействовать российскому вторжению. Об этом сообщает Financial Times, передает УНН.
Детали
Сообщается, что британский премьер Риши Сунак попросил министра обороны Бена Уоллеса “работать с партнерами” в течение ближайших недель, чтобы продвинуться “дальше и быстрее с нашей поддержкой Украине, включая предоставление танков”.
"Мы ускоряем нашу поддержку Украины военными технологиями следующего поколения, которые помогут выиграть эту войну. Очевидно, что боевые танки могут предоставить украинцам кардинальный потенциал", – сказал представитель Даунинг-Стрит.
Напомним
Президент Польши Анджей Дуда во время совместного брифинга с Президентами Литвы Гитанасом Науседой и Украины Владимиром Зеленским во Львове заявил, что в Польше уже есть решение о передаче Украине танковой роты немецких “Leopard” в рамках международной коалиции.