Великобритания подтвердила, что планирует предоставить Украине танки Challenger 2

Детали

Сообщается, что британский премьер Риши Сунак попросил министра обороны Бена Уоллеса “работать с партнерами” в течение ближайших недель, чтобы продвинуться “дальше и быстрее с нашей поддержкой Украине, включая предоставление танков”.

"Мы ускоряем нашу поддержку Украины военными технологиями следующего поколения, которые помогут выиграть эту войну. Очевидно, что боевые танки могут предоставить украинцам кардинальный потенциал", – сказал представитель Даунинг-Стрит.

Напомним

Президент Польши Анджей Дуда во время совместного брифинга с Президентами Литвы Гитанасом Науседой и Украины Владимиром Зеленским во Львове заявил, что в Польше уже есть решение о передаче Украине танковой роты немецких “Leopard” в рамках международной коалиции.