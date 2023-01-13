Велика Британія у понеділок може оголосити про надання танків Challenger 2 для України

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Як повідомляють джерела видання, Велика Британія вже прийняла позитивне рішення щодо надання танків Україні і може оголосити про це в понеділок. Та кількість танків Challenger 2, якк планує надати Сполучене Королівство, не мала б суттєвої різниці на полі бою, але це був би перший крок для надання Україні танків.

В Києві висловили сподівання, що це відкриє шлях для Німеччини. В Європі є понад 2000 Leopard 2, які знаходяться на озброєнні в 13 країнах, але за договорами купівлі-продажу необхідна згода Берліна, перш ніж будь-яку техніку німецького виробництва реекспортувати в Україну.

Німецькі джерела повідомили, що це рішення залишається складним для Уряду через спадщину Другої світової війни. Проте, що допоможе канцлеру Олафу Шольцу, так це «інші країни-союзники, які приймають подібні рішення» щодо постачання танків.

Нагадаємо

На Даунінг-стріт вперше підтвердили, що британський уряд планує надати Україні танки Challenger 2, щоб допомогти протидіяти російському вторгненню.