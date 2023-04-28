Великобритания и Польша подписали знаменательное соглашение по экспорту ракет на сумму 2,3 миллиарда долларов
Киев • УНН
КИЕВ. 28 апреля. УНН. Великобритания и Польша в пятницу договорились о заключении большого соглашения на экспорт ракет на сумму 1,9 млрд фунтов стерлингов (2,3 млрд долларов США), в рамках которого в Польше будет размещена британская система противовоздушной обороны, информирует УНН.
Детали
Соглашение будет завершено британской фирмой MBDA и предоставит передовые возможности наземной ПВО для защиты Польши на долгие годы вперед.
В рамках программы PILICA+ Великобритания предоставит 22 польским батареям противовоздушной обороны британские зенитные модульные ракеты (CAMM) и пусковые установки.
Это также создаст рабочие места в Великобритании и укрепит отношения между двумя странами, представляя собой одно из крупнейших двусторонних европейских соглашений по противовоздушной обороне такого рода в рамках НАТО.
"Мы сыграли решающую роль в укреплении евроатлантической обороны после варварского вторжения путина в Украину, и это знаменательное соглашение между Великобританией и Польшей является еще одним примером того, как вместе с нашими союзниками мы преданы защите нашей безопасности для будущих поколений", - говорится в заявлении премьер-министра Великобритании Риши Сунака.
"Помимо укрепления европейской противовоздушной обороны эта сделка стоимостью 1,9 млрд фунтов стерлингов также поддержит высококвалифицированные рабочие места в обеих странах, выполнив мое обещание по развитию экономики и создав более высокооплачиваемые рабочие места и возможности по всей Великобритании", - добавил он.
Британская разработка MBDA CAMM является системой противовоздушной обороны последнего поколения, состоящей на вооружении как британской армии, так и Королевского флота. Она уже развернута в Польше вместе с британской армией для защиты ее воздушного пространства после варварского вторжения путина в Украину.
Система может поражать воздушные и ракетные цели на расстоянии до 25 км и способна поразить объект размером с теннисный мяч, движущийся со скоростью, превышающей скорость звука.
Добавим
Великобритания и Польша являются близкими союзниками, в стране одновременно находятся сотни британских военнослужащих. Это включает недавнее развертывание танков Challenger 2 и систем ПВО Sky Sabre в Польше.