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Велика Британія та Польща підписали знаменну угоду щодо експорту ракет на суму 2,3 мільярда доларів

Велика Британія та Польща підписали знаменну угоду щодо експорту ракет на суму 2,3 мільярда доларів

Київ • УНН

 • 356329 перегляди

КИЇВ. 28 квітня. УНН. Велика Британія та Польща в п'ятницю домовилися про укладання великої угоди на експорт ракет на суму 1,9 млрд фунтів стерлінгів (2,3 млрд доларів США), в рамках якої у Польщі буде розміщено британську систему протиповітряної оборони, інформує УНН.

Деталі

Угода буде завершена британською фірмою MBDA та надасть передові можливості наземної ППО для захисту Польщі на довгі роки вперед.

У рамках програми PILICA+ Велика Британія надасть 22 польським батареям протиповітряної оборони британські зенітні модульні ракети (CAMM) та пускові установки.

Це також створить робочі місця у Великій Британії та зміцнить відносини між двома країнами, являючи собою одну з найбільших двосторонніх європейських угод щодо протиповітряної оборони такого роду в рамках НАТО.

"Ми відіграли вирішальну роль у зміцненні євроатлантичної оборони після варварського вторгнення путіна в Україну, і ця знаменна угода між Великою Британією та Польщею є ще одним прикладом того, як разом з нашими союзниками ми віддані захисту нашої безпеки для майбутніх поколінь", - йдеться у заяві прем'єр-міністра Великої Британії Ріші Сунака.

"Крім зміцнення європейської протиповітряної оборони ця угода вартістю 1,9 млрд фунтів стерлінгів також підтримає висококваліфіковані робочі місця в обох країнах, виконавши мою обіцянку щодо розвитку економіки і створивши більш високооплачувані робочі місця та можливості по всій Великій Британії", - додав він.

Британська розробка MBDA CAMM є системою протиповітряної оборони останнього покоління, що перебуває на озброєнні як британської армії, так і Королівського флоту. Вона уже розгорнута у Польщі разом із британською армією для захисту її повітряного простору після варварського вторгнення путіна до України.

Система може вражати повітряні та ракетні цілі на відстані до 25 км і здатна вразити об'єкт розміром з тенісний м'яч, що рухається зі швидкістю, що перевищує швидкість звуку.

Додамо

Велика Британія та Польща є близькими союзниками, у країні одночасно перебувають сотні британських військовослужбовців. Це включає нещодавнє розгортання танків Challenger 2 і систем ППО Sky Sabre в Польщі.

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