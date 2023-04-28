Велика Британія та Польща підписали знаменну угоду щодо експорту ракет на суму 2,3 мільярда доларів
Київ • УНН
КИЇВ. 28 квітня. УНН. Велика Британія та Польща в п'ятницю домовилися про укладання великої угоди на експорт ракет на суму 1,9 млрд фунтів стерлінгів (2,3 млрд доларів США), в рамках якої у Польщі буде розміщено британську систему протиповітряної оборони, інформує УНН.
Деталі
Угода буде завершена британською фірмою MBDA та надасть передові можливості наземної ППО для захисту Польщі на довгі роки вперед.
У рамках програми PILICA+ Велика Британія надасть 22 польським батареям протиповітряної оборони британські зенітні модульні ракети (CAMM) та пускові установки.
Це також створить робочі місця у Великій Британії та зміцнить відносини між двома країнами, являючи собою одну з найбільших двосторонніх європейських угод щодо протиповітряної оборони такого роду в рамках НАТО.
"Ми відіграли вирішальну роль у зміцненні євроатлантичної оборони після варварського вторгнення путіна в Україну, і ця знаменна угода між Великою Британією та Польщею є ще одним прикладом того, як разом з нашими союзниками ми віддані захисту нашої безпеки для майбутніх поколінь", - йдеться у заяві прем'єр-міністра Великої Британії Ріші Сунака.
"Крім зміцнення європейської протиповітряної оборони ця угода вартістю 1,9 млрд фунтів стерлінгів також підтримає висококваліфіковані робочі місця в обох країнах, виконавши мою обіцянку щодо розвитку економіки і створивши більш високооплачувані робочі місця та можливості по всій Великій Британії", - додав він.
Британська розробка MBDA CAMM є системою протиповітряної оборони останнього покоління, що перебуває на озброєнні як британської армії, так і Королівського флоту. Вона уже розгорнута у Польщі разом із британською армією для захисту її повітряного простору після варварського вторгнення путіна до України.
Система може вражати повітряні та ракетні цілі на відстані до 25 км і здатна вразити об'єкт розміром з тенісний м'яч, що рухається зі швидкістю, що перевищує швидкість звуку.
Додамо
Велика Британія та Польща є близькими союзниками, у країні одночасно перебувають сотні британських військовослужбовців. Це включає нещодавнє розгортання танків Challenger 2 і систем ППО Sky Sabre в Польщі.