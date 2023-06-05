Великобритания разместит больше просителей убежища на плавучих баржах

$41.080.11
45.050.50
ukru
НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности
18:32 • 18135 просмотра

НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности

Эксклюзив
8 апреля, 14:05 • 69602 просмотра

Скандал в АРМА из-за “слива” информации об обыске: ответственность может дойти до Думы

Эксклюзив
8 апреля, 13:48 • 115209 просмотра

Ценовое регулирование Минздрава может оставить больницы без жизненно важных препаратов - врач

8 апреля, 12:22 • 114903 просмотра

Силы обороны взяли в плен двух граждан Китая в Донецкой области - Зеленский

Эксклюзив
8 апреля, 10:26 • 263695 просмотра

Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности

8 апреля, 10:19 • 132649 просмотра

Делегация Украины планирует посетить США для переговоров по соглашению о полезных ископаемых в конце недели - Bloomberg

8 апреля, 08:53 • 121366 просмотра

Минфин: все выплаты военным осуществляются вовремя и в полном объеме, так же будет и в дальнейшем

8 апреля, 06:46 • 371333 просмотра

Сегодня День любителей зоопарка: как зверинцы защищают животных во время войны в Украине

8 апреля, 05:47 • 83577 просмотра

Трамп недоволен тем, что россия "как сумасшедшая бомбит" Украину

7 апреля, 16:13 • 136347 просмотра

Украина инициировала срочное заседание Совбеза ООН из-за жестокого удара рф по Кривому Рогу

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

−1°
2м/с
72%
Популярные новости

Домашние животные могут оказывать такое же психологическое воздействие на человека, как и брак - исследование

8 апреля, 11:57 • 130174 просмотра

Сжег Mercedes стоимостью более 6,7 млн грн: в Киеве задержали водителя владелицы авто

8 апреля, 12:46 • 28472 просмотра

Блейк Лайвли извинилась перед Тейлор Свифт за то, что втянула ее в судебную тяжбу

8 апреля, 13:10 • 110581 просмотра

Меган Маркл призналась, что после родов пережила медицинский страх за жизнь

8 апреля, 14:40 • 76215 просмотра

ВСУ ударили по складам рф в Курской области: ликвидировано более 30 оккупантов

15:37 • 15550 просмотра
публикации

Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности
Эксклюзив

8 апреля, 10:26 • 263695 просмотра

Десерты без яиц: 7 вкусных рецептов к Пасхе

8 апреля, 08:49 • 292451 просмотра

Сегодня День любителей зоопарка: как зверинцы защищают животных во время войны в Украине

8 апреля, 06:46 • 371333 просмотра

Почему важно чаще стирать постель, если спите с домашними любимцами: простые советы

7 апреля, 12:16 • 346788 просмотра

"Мамины агенты" в АРМА: как в структуре Думы мониторят судебные решения и "сливают" информацию об обысках

7 апреля, 10:58 • 394262 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Владимир Зеленский

Элон Маск

Михаил Федоров

Игорь Терехов

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Харьков

Китай

Днепропетровская область

Реклама
УНН Lite

Меган Маркл призналась, что после родов пережила медицинский страх за жизнь

8 апреля, 14:40 • 76233 просмотра

Блейк Лайвли извинилась перед Тейлор Свифт за то, что втянула ее в судебную тяжбу

8 апреля, 13:10 • 110598 просмотра

Домашние животные могут оказывать такое же психологическое воздействие на человека, как и брак - исследование

8 апреля, 11:57 • 130193 просмотра

Мадонна и Элтон Джон на шоу SNL "закопали топор" неприязни, длившейся десятилетие

8 апреля, 09:59 • 170264 просмотра

Рэпер Эминем впервые стал дедушкой

7 апреля, 15:32 • 79490 просмотра
Актуальное

Шахед-136

F-16 Fighting Falcon

Вашингтон Пост

YouTube

Форбс

Великобритания разместит больше просителей убежища на плавучих баржах

Киев • УНН

 • 303879 просмотра

КИЕВ. 5 июня. УНН. Великобритания заказала еще две баржи для размещения лиц, ищущих убежища, заявил в понедельник премьер-министр Риши Сунак, информирует ВВС, передает УНН.

Великобритания разместит больше просителей убежища на плавучих баржах

Детали

Сунак пообещал прекратить пересечение Ла-Манша из Северной Европы на небольших лодках после того, как в прошлом году прибыло рекордное количество людей. Но огромные задержки в обработке заявок оказывают давление на правительство, особенно в отношении предоставления жилья людям, пока рассматриваются их претензии.

Во время посещения порта Дувр на Ла-Манше Сунак объявил о новых площадках на бывших базах Королевских ВВС, где в ближайшие месяцы будут размещены сотни людей.

"Почти 3000 человек будут размещены там до конца года", - добавил он, утверждая, что это уменьшит нагрузку на дорогие отели, где останавливается много мигрантов.

"Чтобы уменьшить нагрузку на местные сообщества, мы также будем размещать людей на баржах", - сказал он на пресс-конференции.

"Первая прибудет в Портленд на следующей неделе, а сегодня мы заказали еще две, в которых смогут разместиться еще 1000 человек".

Контекст

Поскольку Британия вышла из ЕС, иммиграция остается актуальной политической проблемой, особенно в преддверии всеобщих выборов в следующем году.

В прошлом месяце Сунак заявил, что уровни легальной иммиграции также "слишком высоки", и объявил об ограничении семейных виз для иностранных студентов.

Сунак, продвигая предложенные ныне в парламенте новые законы о криминализации просителей убежища, прибывающих через Ла-Манш, заявил, что репрессии работают.

По данным правительства, в этом году в небольших лодках было обнаружено 7610 человек.

"Количество переходов сократилось на 20 процентов по сравнению с прошлым годом", — сказал Сунак, добавив: "Количество нелегальных мигрантов, въезжающих в остальную Европу, увеличилось на 30 процентов".

К концу декабря 2021 года чуть более 33 000 человек ожидали первоначального решения о предоставлении убежища более шести месяцев из 82 000 заявлений.

По данным Оксфордской миграционной обсерватории, к тому же времени прошлого года эта цифра выросла почти до 89 000 из чуть более 132 000 заявок.

Поскольку Великобритания не является частью политики ЕС в отношении мигрантов, правительство разрабатывает программы возвращения с отдельными странами континентальной Европы. Также было подписано новое многомиллионное партнерство с Францией, направленное в первую очередь на предотвращение пересечения малых судов.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Новости Мира
Brent
$61.53
Bitcoin
$77,071.80
S&P 500
$5,035.61
Tesla
$228.59
Газ TTF
$36.23
Золото
$2,998.94
Ethereum
$1,482.02