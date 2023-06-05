Великобритания разместит больше просителей убежища на плавучих баржах

Детали

Сунак пообещал прекратить пересечение Ла-Манша из Северной Европы на небольших лодках после того, как в прошлом году прибыло рекордное количество людей. Но огромные задержки в обработке заявок оказывают давление на правительство, особенно в отношении предоставления жилья людям, пока рассматриваются их претензии.

Во время посещения порта Дувр на Ла-Манше Сунак объявил о новых площадках на бывших базах Королевских ВВС, где в ближайшие месяцы будут размещены сотни людей.

"Почти 3000 человек будут размещены там до конца года", - добавил он, утверждая, что это уменьшит нагрузку на дорогие отели, где останавливается много мигрантов.

"Чтобы уменьшить нагрузку на местные сообщества, мы также будем размещать людей на баржах", - сказал он на пресс-конференции.

"Первая прибудет в Портленд на следующей неделе, а сегодня мы заказали еще две, в которых смогут разместиться еще 1000 человек".

Контекст

Поскольку Британия вышла из ЕС, иммиграция остается актуальной политической проблемой, особенно в преддверии всеобщих выборов в следующем году.

В прошлом месяце Сунак заявил, что уровни легальной иммиграции также "слишком высоки", и объявил об ограничении семейных виз для иностранных студентов.

Сунак, продвигая предложенные ныне в парламенте новые законы о криминализации просителей убежища, прибывающих через Ла-Манш, заявил, что репрессии работают.

По данным правительства, в этом году в небольших лодках было обнаружено 7610 человек.

"Количество переходов сократилось на 20 процентов по сравнению с прошлым годом", — сказал Сунак, добавив: "Количество нелегальных мигрантов, въезжающих в остальную Европу, увеличилось на 30 процентов".

К концу декабря 2021 года чуть более 33 000 человек ожидали первоначального решения о предоставлении убежища более шести месяцев из 82 000 заявлений.

По данным Оксфордской миграционной обсерватории, к тому же времени прошлого года эта цифра выросла почти до 89 000 из чуть более 132 000 заявок.

Поскольку Великобритания не является частью политики ЕС в отношении мигрантов, правительство разрабатывает программы возвращения с отдельными странами континентальной Европы. Также было подписано новое многомиллионное партнерство с Францией, направленное в первую очередь на предотвращение пересечения малых судов.