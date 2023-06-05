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Велика Британія розмістить більше прохачів притулку на плавучих баржах

Київ • УНН

 • 303879 перегляди

КИЇВ. 5 червня. УНН. Велика Британія замовила ще дві баржі для розміщення осіб, які шукають притулку, заявив у понеділок прем'єр-міністр Ріші Сунак, інформує ВВС, передає УНН.

Велика Британія розмістить більше прохачів притулку на плавучих баржах

Деталі

Сунак пообіцяв припинити перетин Ла-Маншу з Північної Європи на невеликих човнах після того, як минулого року прибула рекордна кількість людей. Але величезні затримки в обробці заявок чинять тиск на уряд, особливо щодо надання житла людям, поки розглядаються їхні претензії.

Під час відвідування порту Дувр на Ла-Манші Сунак оголосив про нові майданчики на колишніх базах Королівських ВПС, де найближчими місяцями буде розміщено сотні людей.

"Майже 3000 осіб будуть розміщені там до кінця року", - додав він, стверджуючи, що це зменшить навантаження на дорогі готелі, де зупиняється багато мігрантів.

"Щоб зменшити навантаження на місцеві спільноти, ми також розміщуватимемо людей на баржах", - сказав він на пресконференції.

"Перша прибуде в Портленд наступного тижня, а сьогодні ми замовили ще дві, в яких зможуть розміститися ще 1000 людей".

Контекст

Оскільки Британія вийшла з ЄС, імміграція залишається актуальною політичною проблемою, особливо напередодні загальних виборів наступного року.

Минулого місяця Сунак заявив, що рівні легальної імміграції також "надто високі", і оголосив про обмеження на сімейні візи для іноземних студентів.

Сунак, просуваючи запропоновані нині у парламенті нові закони про криміналізацію прохачів притулку, які прибувають через Ла-Манш, заявив, що репресії працюють.

За даними уряду, цього року в невеликих човнах було виявлено 7610 осіб.

"Кількість переходів скоротилася на 20 відсотків порівняно з минулим роком", - сказав Сунак, додавши: "Кількість нелегальних мігрантів, які в'їжджають в решту Європи, збільшилася на 30 відсотків".

До кінця грудня 2021 року трохи понад 33 000 осіб чекали на початкове рішення про надання притулку понад шість місяців з 82 000 заяв.

За даними Оксфордської міграційної обсерваторії, до того ж часу минулого року ця цифра зросла майже до 89 000 із трохи більш як 132 000 заявок.

Оскільки Велика Британія не є частиною політики ЄС щодо мігрантів, уряд розробляє програми повернення з окремими країнами континентальної Європи. Також було підписано нове багатомільйонне партнерство з Францією, спрямоване насамперед на запобігання перетину малих суден.

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