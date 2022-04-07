Великобритания рассматривает варианты отправки бронетехники в Украину - The Times
Киев • УНН
КИЕВ. 7 апреля. УНН. Великобритания разрабатывает план отправки в Украину бронетехники, типа Mastiff или Chakal. Об этом сообщает УНН со ссылкой на The Times.
Детали
В Министерстве обороны Великобритании рассматривают варианты отправки бронированного транспорта типа Mastiff и автомобилей вроде Chakal, которые могут использоваться как разведывательные или дальнобойные патрульные.
Издание со ссылкой на источники отмечает, что британские войска будут отправлены в соседнюю с Украиной страну для проведения обучения.
"О дальнейшей поддержке, включая противотанковые и зенитные ракеты, Британия объявит в ближайшие дни", - пишет The Times.
Напомним
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