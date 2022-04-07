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Великобритания рассматривает варианты отправки бронетехники в Украину - The Times

Киев • УНН

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КИЕВ. 7 апреля. УНН. Великобритания разрабатывает план отправки в Украину бронетехники, типа Mastiff или Chakal. Об этом сообщает УНН со ссылкой на The Times.

Великобритания рассматривает варианты отправки бронетехники в Украину - The Times

Детали

В Министерстве обороны Великобритании рассматривают варианты отправки бронированного транспорта типа Mastiff и автомобилей вроде Chakal, которые могут использоваться как разведывательные или дальнобойные патрульные.

Издание со ссылкой на источники отмечает, что британские войска будут отправлены в соседнюю с Украиной страну для проведения обучения.

"О дальнейшей поддержке, включая противотанковые и зенитные ракеты, Британия объявит в ближайшие дни", - пишет The Times.

Напомним

Правительство США помогает доставить 5 тысяч интернет-терминалов SpaceX в Украину.

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