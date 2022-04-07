Уряд США допомагає доставити 5 тисяч інтернет-терміналів SpaceX в Україну

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"Супутникові термінали Starlink забезпечать необмежену безперебійну передачу даних із будь-якої точки України. Термінали дозволять державним службовцям і критично важливим постачальникам послуг для громадян продовжувати спілкуватися в Україні та із зовнішнім світом, навіть якщо жорстока агресія путіна перерве український кабельні або мобільні зв’язки", - йдеться в заяві USAID.

Довідка

Starlink — супутникова система, яка надає доступ до швидкісного інтернету у будь-якій точці планети.

Нагадаємо

Ілон Маск відповів згодою на прохання Міністра цифрової трансформації Михайла Федорова щодо доступу до супутникового інтернету.

28 лютого в Україну прибула перша партія станцій супутникового Інтернету Starlink.