Велика Британія розглядає варіанти відправки бронетехніки в Україну - The Times
Київ • УНН
КИЇВ. 7 квітня. УНН. Велика Британія розробляє план відправки в Україну бронетехніки, типу Mastiff або Chakal. Про це повідомляє УНН з посиланням на The Times.
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У Міністерстві оборони Великої Британії розглядають варіанти відправки броньованого транспорту типу Mastiff та автомобілів на зразок Chakal, які можуть використовуватися як розвідувальні або далекобійні патрульні.
Видання з посиланням на джерела зазначає, що британські війська будуть відправлені в сусідню з Україною країну для проведення навчання.
"Про подальшу підтримку, включаючи протитанкові та зенітні ракети, Британія оголосить найближчими днями", - пише The Times.
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