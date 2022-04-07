Велика Британія розглядає варіанти відправки бронетехніки в Україну - The Times

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У Міністерстві оборони Великої Британії розглядають варіанти відправки броньованого транспорту типу Mastiff та автомобілів на зразок Chakal, які можуть використовуватися як розвідувальні або далекобійні патрульні.

Видання з посиланням на джерела зазначає, що британські війська будуть відправлені в сусідню з Україною країну для проведення навчання.

"Про подальшу підтримку, включаючи протитанкові та зенітні ракети, Британія оголосить найближчими днями", - пише The Times.

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