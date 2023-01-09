Великобритания рассматривает возможность поставки Украине танков Challenger 2 – СМИ

Детали

Издание отмечает, что уже в течение нескольких недель идут дискуссии о поставках Вооруженным силам Украины определенного количества единиц боевого танка Challenger 2, находящегося на вооружении британской армии. Предполагается, что Британия может поставить 10 таких танков.

Правительство Риши Сунака еще не приняло окончательного решения, но если Великобритания согласится на поставку танков, она станет первой страной, которая ответит на просьбы Украины оснастить свою армию мощными западными танками. Такой шаг ознаменовал бы усиление поддержки Западом Украины и мог бы побудить других союзников по НАТО, в частности Германию, преодолеть барьер из-за опасений эскалации конфликта и последовать этому примеру.

Цитата

"Это будет хороший прецедент, чтобы продемонстрировать другим пример. В частности, Германии с их “Леопардами”… и “Абрамсами” из США", – сообщил изданию украинский источник.

Напомним

После совместного разговора президент США Джо Байден и канцлер Федеративной Республики Германия Олаф Шольц сообщили, что США намерены предоставить Украине боевые машины пехоты Bradley, а Германия – БМП Marder и дополнительную батарею ЗРК Patriot.