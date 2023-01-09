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Велика Британія розглядає можливість постачання Україні танків Challenger 2 – ЗМІ

Київ • УНН

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КИЇВ. 9 січня. УНН. Велика Британія вперше розглядає можливість поставити Україні танки Challenger 2 для боротьби з російською агресією. Зокрема, мова йде про 10 одиниць. Про це повідомило видання Sky News з посиланням на власні джерела, що залучені до переговорів, передає УНН.

Велика Британія розглядає можливість постачання Україні танків Challenger 2 – ЗМІ

Деталі

Видання зазначає, що вже протягом кількох тижнів точаться дискусії про постачання Збройним силам України певної кількості одиниць бойового танка Challenger 2, який є на озброєнні британської армії. Висловлене припущення, що Британія може поставити 10 таких танків.

Уряд Ріші Сунака ще не прийняв остаточного рішення, але якщо Велика Британія погодиться на поставку танків, вона стане першою країною, яка відповість на прохання України оснастити свою армію потужними західними танками. Такий крок ознаменував би посилення підтримки Заходом України та міг би спонукати інших союзників по НАТО, зокрема Німеччину, подолати барʼєр через побоювання ескалації конфлікту та наслідувати цей приклад.

Цитата

«Це буде гарний прецедент, щоб продемонструвати іншим приклад. Зокрема, Німеччині з їхніми “Леопардами”… і “Абрамсами” зі США», – повідомило виданню українське джерело.

Нагадаємо

Після спільної розмови президент США Джо Байден і канцлер Федеративної Республіки Німеччина Олаф Шольц повідомили, що США мають намір надати Україні бойові машини піхоти Bradley, а Німеччина – БМП Marder та додаткову батарею ЗРК Patriot.

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