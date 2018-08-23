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Великобритания примет односторонние меры в случае Brexit без соглашения

Киев • УНН

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КИЕВ. 23 августа. УНН. Великобритания примет односторонние меры для поддержания стабильной работы своих институтов в случае отсутствия соглашения о дальнейшем сотрудничестве с Евросоюзом по итогам переговоров по Brexit. Об этом говорится в речи министра по вопросам Brexit Доминика Рааба, с которой он выступит в четверг по случаю публикации первой части пояснительных записок, раскрывающих детали правительственного плана по подготовке к сценарию выхода страны из Евросоюза без сделки. Текст документа в среду распространила пресс-служба министерства по вопросам Brexit, сообщает УНН.

Великобритания примет односторонние меры в случае Brexit без соглашения

“Эти и другие технические пояснения, которые последуют далее, представляют собой разумный, взвешенный и соразмерный подход к минимизации влияния (сценария) отсутствия сделки на британских граждан, компании, благотворительные организации и правительственные учреждения. Наша главная цель заключается в содействии беспрепятственному и непрерывному движению потоков финансирования, работе бизнеса, транспорта, инфраструктуры, программ исследований и помощи. При отсутствии сделки в некоторых случаях это означает принятие односторонних мер для поддержания в краткосрочной перспективе максимальной степени преемственности, независимо от того, ответит ли ЕС тем же”, — говорится в речи Рааба.

Британский министр при этом считает, что “хорошая сделка достижима, она продолжает оставаться главным и важнейшим приоритетом” для правительства Великобритании. “Если ЕС ответит с соответствующей целеустремленностью и прагматизмом, мы заключим прочное соглашение, которое пойдет на пользу обеим сторонам. Однако мы обязаны быть готовыми изучить альтернативу. Мы, как ответственное правительство, должны рассмотреть все возможные варианты”, — указывается в тексте.

“Многие трудности отсутствия сделки повлияют на ЕС аналогичным образом. Со своей стороны, если переговоры провалятся, мы продолжим вести себя как ответственные европейские соседи, партнеры и союзники”, — отмечается в документе.

Как сообщал УНН, Великобритания призвала ЕС обеспечить выполнение пакета санкций против РФ, учитывая судьбу Крыма.

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