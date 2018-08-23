Велика Британія прийме односторонні заходи у разі Brexit без угоди
Київ • УНН
КИЇВ. 23 серпня. УНН. Велика Британія прийме односторонні заходи для підтримки стабільної роботи своїх інститутів в разі відсутності угоди про подальшу співпрацю з Євросоюзом за підсумками переговорів з Brexit. Про це йдеться у промові міністра з питань Brexit Домініка Раабе, з якої він виступить в четвер з нагоди публікації першої частини пояснювальних записок, які розкривають деталі урядового плану з підготовки до сценарію виходу країни з Євросоюзу без угоди. Текст документа в середу поширила прес-служба міністерства з питань Brexit, повідомляє УНН.
“Ці та інші технічні пояснення, які підуть далі, є розумним, виваженим і співрозмірним підходом до мінімізації впливу (сценарію) відсутності угоди на британських громадян, компанії, благодійні організації та урядові установи. Наша головна мета полягає у сприянні безперешкодному та безперервному руху потоків фінансування, роботи бізнесу, транспорту, інфраструктури, програм досліджень і допомоги. При відсутності угоди в деяких випадках це означає прийняття односторонніх заходів для підтримки в короткостроковій перспективі максимального ступеня наступності, незалежно від того, чи відповість ЄС тим самим”, — йдеться у промові Раабе.
Британський міністр при цьому вважає, що “гарна угода досяжна, вона продовжує залишатися головним і найважливішим пріоритетом” для уряду Великої Британії. “Якщо ЄС відповість з відповідною цілеспрямованістю і прагматизмом, ми укладемо міцну угоду, яке піде на користь обом сторонам. Однак ми зобов’язані бути готовими вивчити альтернативу. Ми, як відповідальний уряд, повинні розглянути всі можливі варіанти”, — вказується в тексті.
“Безліч побутових проблем відсутності угоди вплинуть на ЄС аналогічним чином. Зі свого боку, якщо переговори проваляться, ми продовжимо вести себе як відповідальні європейські сусіди, партнери і союзники”, — наголошується в документі.
Як повідомляв УНН, Велика Британія закликала ЄС забезпечити виконання пакету санкцій проти РФ, враховуючи долю Криму.