Великобритания попросила организаторов рассмотреть предложения Украины по Евровидению-2023
Киев • УНН
КИЕВ. 6 июля. УНН. Великобритания обратилась к Европейскому языковому союзу с просьбой рассмотреть предложения Украины относительно Евровидения-2023. Об этом во время разговора с Владимиром Зеленским сообщил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, передает УНН со ссылкой на сайт британского правительства.
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"Стороны также обсудили Евровидение-2023. Премьер-министр сказал, что Великобритания попросила EBU рассмотреть предложения Украины по этому конкурсу", – говорится в сообщении.
Дополнение
Европейский языковой союз (EBU) решил, что Украина не сможет принять Евровидение-2023. Организаторы песенного конкурса планируют договариваться о проведении с Великобританией, занявшей второе место.
В ответ Минкульт заявил, что Украина не согласна с решением провести Евровидение-2023 в другой стране и требует дополнительных переговоров.
Впоследствии EBU выпустила новое заявление, в котором настаивали на том, что провести песенный конкурс "Евровидение-2023" в Украине - страны-победительницы в этом году - невозможно.