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Велика Британія попросила організаторів розглянути пропозиції України щодо Євробачення-2023

Велика Британія попросила організаторів розглянути пропозиції України щодо Євробачення-2023

Київ • УНН

 • 171781 перегляди

КИЇВ. 6 липня. УНН. Велика Британія звернулася до Європейської мовної спілки з проханням розглянути пропозиції України щодо Євробачення-2023. Про це під час розмови з Володимиром Зеленським повідомив прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон, передає УНН із посиланням на сайт британського уряду.

Цитата

"Сторони також обговорили Євробачення-2023. Прем'єр-міністр сказав, що Велика Британія попросила EBU розглянути пропозиції України щодо цього конкурсу", – ідеться у повідомленні.

Доповнення

Європейська мовна спілка (EBU) вирішила, що Україна не зможе прийняти Євробачення-2023. Організатори пісенного конкурсу планують домовлятися про проведення із Великою Британією, яка посіла друге місце.

У відповідь Мінкульт заявив, що Україна не згодна з рішенням  провести Євробачення-2023 в іншій країні та вимагає додаткових перемовин.

Згодом EBU випустила нову заяву, у якій наполягали на тому, що провести пісенний конкурс "Євробачення-2023" в Україні - країни-переможниці цього року - неможливо.

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