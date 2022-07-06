Велика Британія попросила організаторів розглянути пропозиції України щодо Євробачення-2023

Цитата

"Сторони також обговорили Євробачення-2023. Прем'єр-міністр сказав, що Велика Британія попросила EBU розглянути пропозиції України щодо цього конкурсу", – ідеться у повідомленні.

Доповнення

Європейська мовна спілка (EBU) вирішила, що Україна не зможе прийняти Євробачення-2023. Організатори пісенного конкурсу планують домовлятися про проведення із Великою Британією, яка посіла друге місце.

У відповідь Мінкульт заявив, що Україна не згодна з рішенням провести Євробачення-2023 в іншій країні та вимагає додаткових перемовин.

Згодом EBU випустила нову заяву, у якій наполягали на тому, що провести пісенний конкурс "Євробачення-2023" в Україні - країни-переможниці цього року - неможливо.