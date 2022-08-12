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"Великобритания обещала и выполнила": в Украину прибыли новые РСЗО М270 – Резников

Киев • УНН

 • 191889 просмотра

КИЕВ. 12 августа. УНН. Украина получила от Великобритании новые реактивные системы залпового огня М270. Об этом в Twitter сообщил министр обороны Украины Алексей Резников, информирует УНН.

"Великобритания обещала и выполнила": в Украину прибыли новые РСЗО М270 – Резников

Цитата

"Великобритания обещала, Великобритания выполнила! В Украину прибыли новые РСЗО М270. Спасибо министру обороны Великобритании Бену Уоллесу и всем британцам! Ваша поддержка чрезвычайно важна для Украины. Наши ВСУ умело используют это "пополнение" на поле боя. P.S. Больше "подарков" поступит в скором времени", – написал Резников.

UK promised, UK delivered! 
Более M270 MLRS arrived in Ukraine. Thanks to @BWallaceMP and all the  people! Ваша помощь является ужасной и важной для Украины. Наш #UAarmy будет удачно использовать этот "обеспечение" в битве.
P.S. More “gifts” will arrive soon. pic.twitter.com/DvVIpz6XjK

— Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) August 12, 2022

Напомним

1 августа министр обороны Алексей Резников сообщил, что Украина получила от Германии реактивную систему залпового огня MARS II.

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