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В Україну прибула німецька РСЗВ MARS II – Резніков

В Україну прибула німецька РСЗВ MARS II – Резніков

Київ • УНН

 • 260245 перегляди

КИЇВ. 1 серпня. УНН. Міністр оборони Олексій Резніков повідомив, що Україна отримала від Німеччини реактивну систему залпового вогню MARS II. Про це інформує УНН із посиланням на Twitter глави МОУ.

Цитата

"В Україну прибув третій брат родини Long Hand – РСЗВ MARS II з Німеччини. Дякую Німеччині та особисто моїй колезі міністру оборони Крістіні Ламбрехт за ці системи. Наші артилеристи вітають німецьких партнерів!" – написав Резніков.

Third brother in the Long Hand family - MLRS MARS II from Germany - has arrived in Ukraine.
Thank you to Germany and personally to my colleague #DefenceMinister Christine Lambrecht for these systems.
Our artillerymen salute our German partners!
#StandWithUkraine pic.twitter.com/oapPzNjRjf

— Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) August 1, 2022

Нагадаємо

31 липня міністр оборони Олексій Резніков подякував уряду Італії за новий пакет військової допомоги для України. Що в нього увійшло – невідомо.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

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