В Україну прибула німецька РСЗВ MARS II – Резніков
Київ • УНН
КИЇВ. 1 серпня. УНН. Міністр оборони Олексій Резніков повідомив, що Україна отримала від Німеччини реактивну систему залпового вогню MARS II. Про це інформує УНН із посиланням на Twitter глави МОУ.
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"В Україну прибув третій брат родини Long Hand – РСЗВ MARS II з Німеччини. Дякую Німеччині та особисто моїй колезі міністру оборони Крістіні Ламбрехт за ці системи. Наші артилеристи вітають німецьких партнерів!" – написав Резніков.
Third brother in the Long Hand family - MLRS MARS II from Germany - has arrived in Ukraine.
Thank you to Germany and personally to my colleague #DefenceMinister Christine Lambrecht for these systems.
Our artillerymen salute our German partners!
#StandWithUkraine pic.twitter.com/oapPzNjRjf
Нагадаємо
31 липня міністр оборони Олексій Резніков подякував уряду Італії за новий пакет військової допомоги для України. Що в нього увійшло – невідомо.