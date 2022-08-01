В Україну прибула німецька РСЗВ MARS II – Резніков

Цитата

"В Україну прибув третій брат родини Long Hand – РСЗВ MARS II з Німеччини. Дякую Німеччині та особисто моїй колезі міністру оборони Крістіні Ламбрехт за ці системи. Наші артилеристи вітають німецьких партнерів!" – написав Резніков.

Third brother in the Long Hand family - MLRS MARS II from Germany - has arrived in Ukraine.

Thank you to Germany and personally to my colleague #DefenceMinister Christine Lambrecht for these systems.

Our artillerymen salute our German partners!

#StandWithUkraine pic.twitter.com/oapPzNjRjf

Нагадаємо

31 липня міністр оборони Олексій Резніков подякував уряду Італії за новий пакет військової допомоги для України. Що в нього увійшло – невідомо.