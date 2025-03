В Украину прибыла немецкая РСЗО MARS II – Резников

Цитата

"В Украину прибыл третий брат семьи Long Hand – РСЗО MARS II из Германии. Спасибо Германии и лично моей коллеге министру обороны Кристине Ламбрехт за эти системы. Наши артиллеристы приветствуют немецких партнеров!" – написал Резников.

Third brother in the Long Hand family - MLRS MARS II from Germany - has arrived in Ukraine.

Thank you to Germany and personally to my colleague #DefenceMinister Christine Lambrecht for these systems.

Our artillerymen salute our German partners!

#StandWithUkraine pic.twitter.com/oapPzNjRjf

— Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) August 1, 2022

Напомним

31 июля министр обороны Алексей Резников поблагодарил правительство Италии за новый пакет военной помощи для Украины. Что в него вошло – неизвестно.