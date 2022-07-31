Італія надала Україні новий пакет військової допомоги – Резніков
Київ • УНН
КИЇВ. 31 липня. УНН. Міністр оборони Олексій Резніков подякував уряду Італії за новий пакет військової допомоги для України. Про це він повідомив у своєму Twitter, передає УНН.
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"Коли ми єдині, нас не перемогти! Я хотів би подякувати італійському уряду та особисто своєму другові Лоренцо Гуеріні за новий пакет військової допомоги. Українці завжди пам’ятають непохитну підтримку Італії", – написав Резніков.
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